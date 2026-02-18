Размер шрифта
Наука

Назван неочевидный способ спокойнее реагировать на стресс

Acta Psychologica: хорошая физическая форма помогает сохранять спокойствие
Регулярные тренировки полезны не только для сердца и мышц — они могут делать человека эмоционально устойчивее. К такому выводу пришли бразильские ученые. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

В исследовании приняли участие 40 здоровых молодых добровольцев. Их разделили на две группы в зависимости от уровня кардиореспираторной выносливости: выше среднего и ниже среднего.

Участникам в разных сессиях показывали либо нейтральные изображения (например, бытовые предметы), либо неприятные — сцены травм и угрожающих ситуаций, призванные вызвать стресс и негативные эмоции. После этого оценивались уровни тревожности и гнева.

Оказалось, что все испытуемые испытывали напряжение при просмотре тревожных картинок. Однако люди с более высоким уровнем физической подготовки демонстрировали заметно меньший рост тревожности и гнева. Участники с низкой выносливостью имели на 775% более высокий риск перехода от умеренной тревожности к высокой.

Аналогичная картина наблюдалась и с гневом. В группе с низким уровнем физической подготовки фиксировались более выраженные всплески раздражения и худший контроль эмоций. Чем ниже была выносливость, тем выше вероятность импульсивной реакции на стрессовые стимулы.

По мнению авторов, дело может быть в том, что регулярные тренировки формируют не только физическую, но и психологическую устойчивость. Дисциплина и систематическая нагрузка, вероятно, тренируют механизмы саморегуляции, позволяя лучше контролировать тревогу и гнев.

Авторы подчеркнули, что физическая активность может рассматриваться как потенциальная немедикаментозная стратегия управления гневом и тревожностью. Однако для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования.

Ранее был назван способ испытать оргазм без физического контакта с гениталиями.
 
