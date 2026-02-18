Петербуржец украл у отца сейф, сбежал через окно и стрелял в полицейских

В Петербурге 32-летний сын обокрал 57-летнего отца, похитив из его квартиры сейф с деньгами, во время задержания он выпрыгнул в окно. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Петербурга, мужчина сообщил, что из его квартиры пропал сейф, пять тысяч долларов, ключи от автомобиля и травматический пистолет. Выяснилось, что к краже причастен сын потерпевшего.

Во время задержания 32-летний мужчина выпрыгнул из окна, бросился к припаркованному на улице авто. Он потребовал от 25-летнего водителя увезти его, а получив отказ, выстрелил из травматического пистолета в него и 27-летнего пассажира. Подозреваемого задержали во дворе, он пытался сопротивляться и угрожал оружием полицейским. Возбуждены уголовные дела о краже, покушении и применении насилия в отношении представителя власти.

До этого в Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках.

