В Раде сообщили о недовольстве в офисе Зеленского из-за нового интервью Залужного

Гончаренко: Залужного просили отказаться от критики Зеленского в интервью AP
Global Look Press

Новое интервью бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посла Киева в Лондоне Валерия Залужного агентству Associated Press (AP) вызовет негативную реакцию в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Ух, вышло интервью Залужного. Сейчас будет на Банковой (улица, где находится офис Зеленского. — «Газета.Ru») весело», — написал парламентарий.

По информации Гончаренко, интервью Залужного было записано до Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 13 по 15 февраля. Депутат заявил, что офис Зеленского пытался убедить экс-главкома ВСУ отказаться от своих слов, однако тот не согласился.

«Ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского», — заявил Гончаренко.

Он отметил, что теперь связанные с офисом Зеленского Telegram-каналы и СМИ ждут команды, как реагировать на откровения Залужного.

В этом интервью Залужный, в частности, рассказал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось, так как Зеленский не выделил необходимые ресурсы. По словам Залужного, вместо того, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для удара по Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю, украинская армия была рассредоточена по обширной территории, что ослабило ударную мощь.

Ранее в России увидели признаки подготовки Залужного к президентской кампании.
 
