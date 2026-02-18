Размер шрифта
Стало известно о закрытых переговорах Мединского в Швейцарии

ТАСС: Мединский провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом
Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Женеве, в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«С кем [проходили переговоры] — неизвестно», — сказали агентству.

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине.
 
