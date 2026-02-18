Бывшего «народного губернатора» Донецка обвинили в дискредитации армии

Бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева подозревают в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Информация об этом появилась в базе данных Московского городского суда

Административное дело против политика было зарегистрировано 18 февраля.

Губарев допустил, что причиной могли послужить его публикации, вызвавшие чье-то недовольство. Он назвал ситуацию «беспросветной глупостью» и выразил уверенность в отсутствии серьезных последствий для себя.

Павел Губарев принимал активное участие в событиях 2014 года, являясь одним из лидеров ополчения в Донбассе. В марте того же года он был провозглашен «народным губернатором» на митинге в Донецке, однако в дальнейшем не вошел в состав правительства ДНР. После возвращения в Россию, с началом специальной военной операции на Украине, Губарев поступил на службу в армию в качестве рядового.

В январе в Самарской области было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении политика Григория Еремеева. Основанием для дела послужило выступление Еремеева в Самарской областной думе в конце декабря 2024 года, где депутат от «Демократической партии России» подверг критике ход специальной военной операции и призвал коллег к отставке и признанию ошибок.

Ранее на основательницу «Дома с маяком» Мониаву завели дело о дискредитации армии.