Телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения»

Величайшей песней в истории международного песенного конкурса «Евровидение» признана песня шведской группы ABBA Waterloo. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на опрос, который организаторы музакального конкурса устроили среди телезрителей.

С этой композицией коллектив из Швеции одержал победу на «Евровидении» в 1974 году. После этого песня Waterloo заняла лидерскую позицию в британском и мировых чартах. Тогда ABBA и получила всемирную известность.

Всего более 6 млн копий этого музыкального трека было продано по всему миру.

Ранее стало известно, что «Евровидение — 2021» пройдет в голландском городе Роттердаме.