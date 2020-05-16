Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.

Ведущий передачи Иван Ургант пошутил, что самым взрослым из тех, кому продюссер «дал путевку в жизнь», стал Иосиф Пригожин, который был режиссером клипа на песню «До предела» Фадеева и певицы Валерии.

Ургант обратился к продюсеру с ироничным предложением организовать группу «Золото» из двух людей возраста Пригожина.

«Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами», — ответил Фадеев.

Ранее он распустил свой продюсерский бренд MALFA, заявив, что начинает работать с зарубежными артистами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фадеев предрек рэперам превращение в гномов

— Киностудия Глюкозы и Фадеева обанкротилась, пишут СМИ

— Фадеев соберет новое Serebro