Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами
Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Ведущий передачи Иван Ургант пошутил, что самым взрослым из тех, кому продюссер «дал путевку в жизнь», стал Иосиф Пригожин, который был режиссером клипа на песню «До предела» Фадеева и певицы Валерии.
Ургант обратился к продюсеру с ироничным предложением организовать группу «Золото» из двух людей возраста Пригожина.
«Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами», — ответил Фадеев.
Ранее он распустил свой продюсерский бренд MALFA, заявив, что начинает работать с зарубежными артистами.
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