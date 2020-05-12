В Минкульте рассказали, когда могут открыться музеи в России
Министерство культуры примет решение о возобновлении работы музеев исходя из эпидемиологической ситуации, при благоприятном сценарии музеи откроются в середине июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На данный момент Министерство культуры подготовило и направило в российское правительство дорожные карты, в которых расписаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни.
Дорожные карты разбиты на этап и начало их реализации зависит от снятия ограничительных мер.
«Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в музеях к открытию должны быть средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры. Также необходимо будет произвести расчет для безопасного количества посетителей, снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования гостей.
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