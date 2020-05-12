В России по окончании режима самоизоляции ограничат число посетителей в музеях

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Российские музеи будут ограничивать число посетителей после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора Пушкинского музея Марину Лошак.

По ее словам, музеям придется работать в новом режиме, пока не будет создана вакцина от COVID-19.

На первом этапе будут пускать ограниченное число посетителей, исходя из возможности двухметровой дистанции между людьми в зале, рассказала Лошак. Все посетители должны быть снабжены масками и перчатками. На входе будет измеряться температура.

Кроме того, среди смотрителей в залах временно не будет людей старше 65 лет, а возраст работников гардероба не должен превышать 60 лет.

Число посетителей будет регулироваться с помощью электронных билетов и предварительной регистрации.

Как сообщила замминистра культуры Алла Манилова, российские музеи могут открыться в середине июля.

С середины марта федеральные учреждения культуры в России временно закрыли свои двери для посетителей в связи с распространением коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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