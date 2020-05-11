СМИ: Брат Елены Малышевой получил положительный результат теста на COVID-19

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Брат-близнец телеведущей и врача Елены Малышевой Алексей Шабунин получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шабунин является главным врачом Боткинской больницы.

По данным СМИ, Шабунин сдал анализ на коронавирус 2 мая, а результат пришел в понедельник, 11 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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