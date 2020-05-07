Бэнкси показал посвященную борьбе с COVID-19 работу

Британский уличный художник Бэнкси показал новую работу, посвященную сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Свою работу он опубликовал в Instagram.

Главным объектом изображения является мальчик в комбинезоне. Он играет с фигуркой медсестры, на которой надета защитная маска и плащ супергероя.

В правой стороне рисунка изображено мусорное ведро, в котором лежат известные персонажи комиксов — Бэтмен и Человек-паук.

По словам представителя Бэнкси, как только ограничительные меры снимут, работа будет выставлена на аукционе. Вырученные с продажи картины средства направят в благотворительные организации NHS.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Художник Бэнкси представил работу о самоизоляции

— Граффити в стиле Бэнкси появилось в Бристоле