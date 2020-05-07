Marvel анонсировала скорый выход нового сериала «Досье Фьюри»
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Студия Marvel объявила о выходе сериала под названием «Досье Фьюри».
Зрители смогут увидеть сериал на стриминговой платформе Disney+ уже 15 мая. Картина должна пролить свет на темное прошлое директора организации Щ. И. Т. Ника Фьюри. Marvel обещает раскрывать секреты и тайны супергероев и злодеев киновселенной в каждой серии.
«Не удивляйтесь, но у Ника Фьюри есть файлы на каждого супергероя», — говорится в аннотации.
По стилистике сериал будет напоминать микс классической анимации и анимированных комиксов.
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