Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева поразилась масштабу пандемии

Актриса Татьяна Васильева осознала весь масштаб пандемии коронавируса после того, как сама заразилась им. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, больницы переполнены зараженными, врачи работают без остановки, а в медучреждениях стоит «оглушающий кашель».

«Я не придавала большого значения эпидемии… А теперь я понимаю, что все это не шутки», — заявила актриса.

Она добавила, что машину скорой помощи ей пришлось ждать 8 часов, еще 4 часа она прождала результаты КТ.

Кроме того, Васильева отметила, что проходит лечение дома, на данный момент у нее выявили двустороннюю пневмонию.

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