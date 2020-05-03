Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева поразилась масштабу пандемии
Актриса Татьяна Васильева осознала весь масштаб пандемии коронавируса после того, как сама заразилась им. Об этом она написала в своем Instagram.
По ее словам, больницы переполнены зараженными, врачи работают без остановки, а в медучреждениях стоит «оглушающий кашель».
«Я не придавала большого значения эпидемии… А теперь я понимаю, что все это не шутки», — заявила актриса.
Она добавила, что машину скорой помощи ей пришлось ждать 8 часов, еще 4 часа она прождала результаты КТ.
Кроме того, Васильева отметила, что проходит лечение дома, на данный момент у нее выявили двустороннюю пневмонию.
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