Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизиоонная и радиовещаательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала «Россия 24» выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом сообщает сайт телепередачи.

По словам режиссера, в пятницу, 1 мая, состоялся выход нового выпуска программы «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?»

«После этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира», — сказал Михалков.

На сайте передачи указывается, что в новом выпуске «Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии COVID-19», а также почему вокруг коронавируса нового типа «постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции».