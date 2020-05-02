На Бари Алибасова подали заявление в СК

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев написал заявление в Следственный комитет на продюсера и супруга его подзащитной Бари Алибасова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, юрист попросил привлечь Алибасова к ответственности по статье о мошенничестве.

Как сообщил Соболев, продюсер воспользовался беспомощностью жены и добился от нее подписания договора дарения квартиры в Новой Москве. После этого Алибасов «подарил» квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.

Защитник считает, что сделку необходимо признать недействительной, так как Федосеева-Шукшина не в полной мере осознавала, что происходит.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина вступили в брак в ноябре 2018 года.