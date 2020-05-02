Актриса Татьяна Васильева вернулась домой после госпитализации
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Актриса Татьяна Васильева вернулась домой после того, как накануне была госпитализирована с повышенной температурой. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Чувствую себя пока не очень, еще температура держится. Я дома», — сказала Васильева.
В настоящее время она ожидает результаты анализов на коронавирусную инфекцию.
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