Режиссер «Истории игрушек 4» снимет анимационный приквел «Трансформеров»

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Студии Paramount и eOne (Hasbro) работают над мультсериалом-приквелом по франшизе «Трансформеры», передает Screen Rant.

Режиссерское кресло проекта занял Джош Кули. Новый мультсериал будет посвящен соперничеству Мегатрона и Оптимуса Прайма. Сюжетных привязок к сериалу «Трансформеры» и фильму «Бамблби» в мультфильме не будет.

Джош Кули — режиссер мультфильма «История игрушек 4», сценарист «Головоломки» и «Вверх».

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