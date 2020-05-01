Режиссер «Истории игрушек 4» снимет анимационный приквел «Трансформеров»
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Студии Paramount и eOne (Hasbro) работают над мультсериалом-приквелом по франшизе «Трансформеры», передает Screen Rant.
Режиссерское кресло проекта занял Джош Кули. Новый мультсериал будет посвящен соперничеству Мегатрона и Оптимуса Прайма. Сюжетных привязок к сериалу «Трансформеры» и фильму «Бамблби» в мультфильме не будет.
Джош Кули — режиссер мультфильма «История игрушек 4», сценарист «Головоломки» и «Вверх».
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