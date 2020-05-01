Бабкина впервые рассказала о своем заболевании
Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам в Instagram, рассказав им о своем лечении.
Она сообщила, что ее уже выписали из больницы. Как уточнила певица, она сейчас находится дома.
«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — написала Бабкина.
Она также поблагодарила весь медицинский персонал «за отзывчивость, внимание и теплоту».
Ранее сообщалось, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония. После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.
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