В сети появилось фото Сигурни Уивер на съемках нового «Аватара»

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Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото с актрисой Сигурни Уивер, сделанное на съемочной площадке одного из сиквелов фильма «Аватар».

Кроме продюсера и Уивер, на снимке также есть актер Джоэль Мур. «Появился шанс разобрать фотографии со съемок сиквелов «Аватара», — пояснил Ландау.

Персонаж Уивер в финале первого «Аватара» погибает. «Оживет» она или вернется во флэшбеках других героев, пока неизвестно.

Сейчас съемки новых «Аватаров» заморожены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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