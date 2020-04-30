В сети появилось фото Сигурни Уивер на съемках нового «Аватара»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото с актрисой Сигурни Уивер, сделанное на съемочной площадке одного из сиквелов фильма «Аватар».
Кроме продюсера и Уивер, на снимке также есть актер Джоэль Мур. «Появился шанс разобрать фотографии со съемок сиквелов «Аватара», — пояснил Ландау.
Персонаж Уивер в финале первого «Аватара» погибает. «Оживет» она или вернется во флэшбеках других героев, пока неизвестно.
Сейчас съемки новых «Аватаров» заморожены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сигурни Уивер появится в сиквеле «Охотников за привидениями»
— Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
— Джеймс Кэмерон хочет вернуть первый «Аватар» в прокат