Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.

По словам Зверевой, 16-летняя девочка выполняла норму шагов для урока физкультуры, когда на нее напала компания девушек. Они отобрали и разбили телефон подростка, а после начали бить Василису руками и ногами. «Тогда эта компания в составе 4-х больших девушек подошли к моей дочке и начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю — они продолжали избивать ее ногами», — рассказала Зверева.

Сейчас нападавшие арестованы. Девочка находится в подавленном состоянии, по словам матери, ей нужна психологическая помощь.

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