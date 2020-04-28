Беременная Кэти Перри спряталась в ростовом костюме санитайзера

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Беременная певица Кэти Перри показала необычные фото и видео в Instagram.

Певица, ожидающая первенца от актера Орландо Блума, спряталась в большом ростовом костюме санитайзера. «Мы в American Idol знаем толк в свежести и чистоте», — пригласила она телезрителей посмотреть первый выпуск шоу, который снят дистанционно.

Перри, как и другие артисты, вынуждена соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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