Беременная Кэти Перри спряталась в ростовом костюме санитайзера
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Беременная певица Кэти Перри показала необычные фото и видео в Instagram.
Певица, ожидающая первенца от актера Орландо Блума, спряталась в большом ростовом костюме санитайзера. «Мы в American Idol знаем толк в свежести и чистоте», — пригласила она телезрителей посмотреть первый выпуск шоу, который снят дистанционно.
Перри, как и другие артисты, вынуждена соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кэти Перри узнала пол будущего ребенка
— Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
— Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума