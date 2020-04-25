Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщины года»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/418/12823418/03-pic905-895x505-20328.jpg">

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему издание лишило телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после ее слов, что жертвы домашнего насилия сами виноваты.

По словам редактора, журнал не готов вернуть звание ведущей, так как позиция Тодоренко была довольно последовательной, несмотря на какие-то не очень точные формулировки.

«Мы против какой-либо травли, буллинга и попыток вычеркнуть человека из общества. Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему», — добавила главред в интервью телеканалу «360».

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

После этого певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» заступились за Тодоренко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Glamour лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года» после скандального эфира

— Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»