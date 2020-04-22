Ричард Гир стал многодетным отцом

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70-летний американский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз, передает Hola!.

37-летняя супруга артиста Алехандра Сильва родила ему сына. Имя мальчика пока не разглашается.

У актера есть взрослый 20-летний сын Гомер от актрисы Кери Лоуэлл, у Алехандры — 7-летний сын Альберт от предпринимателя Говинда Фридланда.

Также у пары есть общий сын Алехандро, которому в феврале исполнился год.

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