Ричард Гир стал многодетным отцом
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70-летний американский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз, передает Hola!.
37-летняя супруга артиста Алехандра Сильва родила ему сына. Имя мальчика пока не разглашается.
У актера есть взрослый 20-летний сын Гомер от актрисы Кери Лоуэлл, у Алехандры — 7-летний сын Альберт от предпринимателя Говинда Фридланда.
Также у пары есть общий сын Алехандро, которому в феврале исполнился год.
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