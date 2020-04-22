Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

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Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец» до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что проект находится на стадии предпроизводства, а шоураннер Джон Фавро занимается разработкой сценария.

Художественный отдел во главе с вице-президентом Lucasfilm Дагом Чаном сейчас, по словам инсайдер, работает над концепцией третьего сезона сериала, события которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн».

Второй сезон «Мандалорца» должен стартовать на Disney+ в октябре 2020 года.

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