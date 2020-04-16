Телеведущий Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Историк моды, ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, который ранее был госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией, уведомил, что сдал отрицательный тест на коронавирус нового типа. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что уже дважды проходил тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, но в обоих случаях результат был получен отрицательный.

«Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю», — написал Васильев.

Телеведущий также предположил, что его выпишут из больницы уже после Пасхи.

До этого стало известно, что Александр Васильев заболел после того, как ранее у его соведущей Надежды Бабкиной на программе «Модный приговор» на «Первом канале» обнаружили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.

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