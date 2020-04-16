Татьяну Буланову перевели из реанимации в обычную палату

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Певица Татьяна Буланова в беседе с телеканалом «360» сообщила о своем самочувствии после реанимации

По словам артистки, она чувствует себя хорошо. «Все хорошо, спасибо», — сказала Буланова, подтвердив, что ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Когда Татьяну Буланову выпишут, пока неизвестно.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.

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