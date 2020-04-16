Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

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Актер Марат Башаров поддержал актрису Чулпан Хаматову, которую активно оскорбляют в сети из-за сериала «Зулейха открывает глаза».

В беседе с изданием «Подъем» он назвал Хаматову великой актрисой и призвал не обращать внимания на травлю. «Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — заключил он.

Ранее Хаматова заявляла, что ее обвиняют в нелюбви к родине и осквернении истории Татарстана и России.

В основу сюжета сериала «Зулейха открывает глаза» легла одноименная книга Гузель Яхиной. По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

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