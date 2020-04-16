Рок-фестиваль Rock am Ring отменили из-за коронавируса
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Один из крупнейших немецких рок-фестивалей Rock am Ring не состоится, сообщают организаторы мероприятия на сайте шоу.
Отмена связана с запретом на все крупные мероприятия до 31 августа. Фестивали и другие события в Германии были отменены из-за пандемии коронавируса.
Все билеты на фестивали Rock am Ring и Rock im Park, проходящие параллельно под городом Аденау и в Нюрнберге, были распроданы, сейчас организаторы продумывают схему возврата билетов. Мероприятия должны были пройти с 5 по 7 июня.
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