«Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса

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Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи не состоится в объявленные ранее даты, передает ТАСС со ссылкой на обращение организаторов.

По словам оргкомитета, фестиваль отменен «по понятным причинам». «Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно», — уточнили организаторы.

Также в оргкомитете киносмотра выразили слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей в условиях пандемии коронавируса.

31-й «Кинотавр» должен был пройти в июне.

Ранее на осень было также решено перенести Московский международный кинофестиваль.

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