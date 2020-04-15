Буланова показала больничные макароны в Instagram

<img src="//img.gazeta.ru/files3/705/13045705/20180423_gaf_rl12_112-pic905-895x505-34190.jpg">

Певица Татьяна Буланова впервые после госпитализации обратилась к поклонникам в Instagram.

Она опубликовала фотографию тарелки с больничными макаронами. «Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — написала она.

В комментариях ее поддержала Елена Воробей. «Возвращайся скорее, дорогая!» — написала юмористка.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Продюсер «Ласкового мая» рассказал о лечении Булановой

— «Коронавируса или инфаркта нет»: Буланова сообщила о своем состоянии

— Друг госпитализированной Булановой рассказал о ее самочувствии