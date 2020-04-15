Буланова показала больничные макароны в Instagram
Певица Татьяна Буланова впервые после госпитализации обратилась к поклонникам в Instagram.
Она опубликовала фотографию тарелки с больничными макаронами. «Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — написала она.
В комментариях ее поддержала Елена Воробей. «Возвращайся скорее, дорогая!» — написала юмористка.
Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.
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