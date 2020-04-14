Неуклюжая черная девушка и «Хор Турецкого» в Okko отвлекут россиян от самоизоляции

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 15 апреля.

В числе крупных премьер — четвертый сезон сериала HBO «Белая ворона» про молодую афроамериканку, которая регулярно оказывается в нелепых и неловких ситуациях. В основу шоу лег авторский веб-сериал актрисы и сценаристки Иссы Рэй «Неуклюжая черная девушка». Его телевизионная адаптация принесла Рэй номинации на «Золотой глобус» и «Эмми». Первый сезон шоу до сих пор удерживает 100-процентный рейтинг «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes (новые серии критики тоже оценили высоко).

Вечер можно будет провести за просмотром виртуального концерта коллектива «Хор Турецкого» в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!». Специальным гостем выступления станет арт-группа Soprano.

Также в Okko будет доступен мультфильм «Красные туфельки и семь гномов» — современная вариация классической сказки про Белоснежку. По сюжету юная принцесса из сказочного королевства находит волшебные туфельки, которые превращают ее в стройную красавицу. Это приводит ее мачеху, злую ведьму, в ярость, и девушке приходится бежать из замка. Теперь ей необходимо найти семерых героев, чтобы отыскать своего пропавшего отца. А героям — найти принцессу, чтобы та сняла с них чары, превратившие их в зеленых гномов.

Полная программа выглядит следующим образом:

8:00 — комплекс упражнений «Сурья намаскар» для утренней йоги — в рамках проекта онлайн-тренировок для пользователей всех возрастов #ФитнесПротивВируса, который курируют специалисты с многолетним опытом;

10:00 — лекция академика РАН, профессора кафедры палеонтологии МГУ Алексея Розанова «Как зародилась жизнь на Земле» из цикла передач ACADEMIA. В каждом выпуске — лекция по одной из фундаментальных наук;

12:00 — рецепт классической лазаньи от Яны Першиной — из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

14:00 — лекция «Как защитить себя от болезней?». Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказывает об эффективной профилактике болезней и объясняет, как не паниковать из-за новостей о коронавирусе;

16:00 — премьера четвертого сезона драмеди «Белая ворона» от HBO с Исой Рэй;

18:00 — мультфильм «Красные туфельки и семь гномов», по-новому рассказывающий сказку о Белоснежке;

19:00 — запись концерта группы «Хор Турецкого» при участии арт-коллектива Soprano в рамках проекта «Шоу ON!»;

21:00 — подборка «Сказки на ночь», в которую вошли волшебные истории в исполнении известных российских литераторов;

22:00 — вечерняя йога-практика на 40 минут для уединения с самим собой — в рамках проекта #ФитнесПротивВируса.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки» и Start, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.