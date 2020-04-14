Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. «Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!» — обратилась Заворотнюк к Навке, опубликовав несколько фотографий Чернышева с партнершей. «Настенька, спасибо, любимая», — нежно поблагодарила ее Навка.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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