Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/926/12801926/zav-pic905-895x505-84227.jpg">

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. «Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!» — обратилась Заворотнюк к Навке, опубликовав несколько фотографий Чернышева с партнершей. «Настенька, спасибо, любимая», — нежно поблагодарила ее Навка.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

— Дима Билан обратился к Анастасии Заворотнюк

— Чернышев круглосуточно находится с тяжело больной Заворотнюк