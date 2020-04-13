Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
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Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева в беседе с изданием «Стархит» рассказала о состоянии артистки.
По словам Королевой, Бабкину вывели из состояния искусственной комы. «Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния», — сообщила она.
Народную артистку РСФСР, руководительницу театра «Русская песня», госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.
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