Федосеева-Шукшина расплакалась во время своего последнего интервью
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поучаствовала в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Артистка пообещала, что это интервью станет последним, и больше она не будет ходить на телевидение. Особенно ее задевает то, что ее дочери Мария и Ольга не контактируют друг с другом. «Я пыталась говорить: «Маша, ну вы же сестры», но… Пусть им будет хорошо… А я что? Я уже так…» — цитирует Федосееву-Шукшину «Стархит».
Один из вопросов довел Федосееву-Шукшину до слез. Полное интервью выйдет на НТВ 11 апреля.
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