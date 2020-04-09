Федосеева-Шукшина расплакалась во время своего последнего интервью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/433/12066433/upload-RIAN_2528221.HR-pic905-895x505-14156.jpg">

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поучаствовала в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Артистка пообещала, что это интервью станет последним, и больше она не будет ходить на телевидение. Особенно ее задевает то, что ее дочери Мария и Ольга не контактируют друг с другом. «Я пыталась говорить: «Маша, ну вы же сестры», но… Пусть им будет хорошо… А я что? Я уже так…» — цитирует Федосееву-Шукшину «Стархит».

Один из вопросов довел Федосееву-Шукшину до слез. Полное интервью выйдет на НТВ 11 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила ее госпитализацию

— Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

— Сын Шукшиной тайно женился, пишут СМИ