«Джуманджи» получит новый сиквел

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Режиссер Джейк Кэздан пообещал снять четвертую часть приключенческого фильма «Джуманджи», сообщает ScreenRant.

Сейчас проект находится на стадии разработки, команда «Джуманджи» ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы приступить к активной работе.

Названия у нового сиквела пока нет.

Предыдущие сиквелы «Джуманджи», «Зов джунглей» и «Новый уровень», выходили в 2017 и 2019 годах.

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