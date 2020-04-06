От COVID-19 умерла бывший главный дизайнер витрин Hermes, проработавшая там более 50 лет

Бывший главный оформитель витрин модного дома Hermes Лейла Меншари скончалась во Франции в возрасте 93 лет, передает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу модного дома.

По данным издания, она скончалась от последствий заражения коронавирусом.

Меншари с 1961 года вошла в дизайнерскую команду Hermes и несколько десятилетий, до 2013 года, занимала пост арт-директора по оформлению витрин главного бутика компании в Париже.

«Она создавала из витрин изобилующий деталями театр — окно, открытое в другие миры», — рассказали в Hermes.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.