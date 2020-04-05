Гузеева пожелала недоброжелателям «cамоубиться»
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уведомила, что закрывает комментарии в своем Instagram.
Она отметила, что вернет их обратно после того, как ее недоброжелатели умрут.
«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду пока они самоубьются и захлебнутся в своем дерьме и желчи», — написала Гузеева.
Телеведущая добавила, что удаляет личные сообщения, которые поступают к ней, не просматривая их.
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