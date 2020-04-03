Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.

Она опубликовала в Instagram семейное фото с Анастасией, своим младшим братом Майклом и супругом актрисы — фигуристом Петром Чернышевым. «Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала она.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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