Россияне смотрят «Холопа» и «Бладшот» в самоизоляции
Россияне стали активнее смотреть кино онлайн и в 2,5 раза чаще заказывать платный контент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Ростелекома» и онлайн-кинотеатра Wink.
Среди российского кино в первую неделю после усиления мер по борьбе с коронавирусом (23-29 марта) соотечественники чаще всего выбирали фильмы «Вторжение» (2019), «Холоп», «Ржев», «Текст» и «Сестренки». В категории российских сериалов лидируют «Корни», «Содержанки», «Филатов», «Молодежка» и «Кухня».
Топ-5 зарубежного кино составили «Бладшот», «Заражение», «Знамение», «Нулевой пациент» и обладатель Оскара «Паразиты». Самыми популярными иностранными сериалами стали «Папик», «Сопрано» (в переводе Гоблина), «Друзья», «Новый Папа» и «Теория Большого взрыва» (в переводе Кураж-Бомбей).
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