Путин присвоил Анне Ковальчук звание народной артистки

Президент России Владимир Путин издал указ о присвоении ряду деятелей отечественного кино и театра звания народных артистов России, передает ТАСС.

В их числе оказались звезда сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Анна Ковальчук, звезда фильмов «Свадьба» и «Статский советник» Мария Миронова и снявшийся в фильмах «Иди и смотри» и «9 рота» Алексей Кравченко.

Кроме того, народными артистами России стали дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Александр Тихонов.