Малахов отправил в родной город десять кислородных аппаратов

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Шоумен Андрей Малахов отправил десять кислородных аппаратов в свой родной город Апатиты, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме купленных за свой счет десяти кислородных концентраторов, он отправил на родину 2 тыс. масок для больницы и 2 тыс. — для храма. Сейчас из-за пандемии коронавируса в Апатиты закрыт въезд.

На днях телеведущий общался с певцом Львом Лещенко, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19. Тесты самого Андрея Малахова на вирус оказались отрицательными.

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