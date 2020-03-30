Малахов отправил в родной город десять кислородных аппаратов
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Шоумен Андрей Малахов отправил десять кислородных аппаратов в свой родной город Апатиты, сообщает Telegram-канал Mash.
Кроме купленных за свой счет десяти кислородных концентраторов, он отправил на родину 2 тыс. масок для больницы и 2 тыс. — для храма. Сейчас из-за пандемии коронавируса в Апатиты закрыт въезд.
На днях телеведущий общался с певцом Львом Лещенко, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19. Тесты самого Андрея Малахова на вирус оказались отрицательными.
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