Элджея высмеяли за фото с багажником туалетной бумаги

Рэпер Элджей в Instagram опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал забитый рулонами туалетной бумаги багажник.

Подписчики музыканта сделали вывод, что так он подготовился к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Так вот кто всю туалетную бумагу скупил...», «Туры турами, а в туалет по расписанию», «Запас на виду», «Готов к карантину», — посмеялись фолловеры.

В России 438 человек было заражено коронавирусом COVID-19. Из них вылечились 17 человек.

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