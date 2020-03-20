Режиссер Роберт Б. Уайде отреагировал мемом «robert b weide» на неудачи 2020 года

Режиссер Роберт Б. Уайде отреагировал мемом «robert b weide» на провалы и неудачи 2020 года.

Ранее в сети использование титров из фильма с надписью на черном фоне «Срежессировано Робертом Б. Уайде» (Directed by Robert B. Weide) и веселой музыкой стало вирусным для описания различных провалов, нелепых ситуаций и несмешных шуток.

Уайде в своем Twitter использовал мем «robert b weide», чтобы пошутить о неудачах, с которыми мир столкнулся в 2020 году.

Он опубликовал фотографию с титрами «2020 год. Срежессировано Робертом Б. Уайде» и подписал: «Ну уж нет! Вы не обвините в этом меня!».

В соцсетях пользователи шутят, что скорее этот год был срежиссирован Стивеном Кингом или Джорджем Р. Р. Мартином.