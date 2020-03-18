Шнуров подал документы на довыборы в Заксобрание Петербурга
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Музыкант Сергей Шнуров, который недавно вступил в «Партию роста», подал документы на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга, передает «Коммерсантъ».
Уточняется, что поданы документы на замещение вакантного мандата в Законодательном собрании Петербурга по 21-му округу.
Довыборы в Заксобрание Петербурга назначены на 7 июня.
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