Шнуров подал документы на довыборы в Заксобрание Петербурга

Музыкант Сергей Шнуров, который недавно вступил в «Партию роста», подал документы на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга, передает «Коммерсантъ».

Уточняется, что поданы документы на замещение вакантного мандата в Законодательном собрании Петербурга по 21-му округу.

Довыборы в Заксобрание Петербурга назначены на 7 июня.

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