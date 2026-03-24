Ким Чен Ын назвал отказ КНДР от денуклеаризации правильным

조선중앙통신

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва назвал правильным отказ от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, когда права суверенных государств «беспощадно попираются». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «враждебные силы» пытались вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на некую компенсацию.

«Сегодняшняя реальность наглядно доказывает, насколько справедливы были стратегический выбор и решение нашего государства — отвергнуть сладкоречивые обещания врагов и необратимо, навсегда закрепить обладание ядерным оружием», — отметил лидер Северной Кореи.

Он подчеркнул, что сегодня безопасность страны обеспечивается не какими-либо «декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой».

24 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что КНДР решила исключить слово «социалистическая» из названия своей конституции и внесла в документ ряд изменений.

По информации агентства, на второй день первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва председатель собрания Чо Ён Вон выступил с докладом. Он подчеркнул, что изменения в Конституцию республики, соответствующие требованиям нового этапа развития, являются важной вехой для юридического обеспечения успешного продвижения социалистического строительства.

Ранее Ким Чен Ын официально объявил Республику Корея враждебным государством.

 
