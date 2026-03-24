Стало известно, какими будут ставки по вкладам к концу года

Аналитик Васильев: ставки по вкладам снизятся до 11–12% к концу года

Ставки по вкладам в российских банках опустятся до 11–12% к концу 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, доходность депозитов будет снижаться из-за смягчения денежно-кредитной политики.

«Согласно данным Банка России, по итогам первой декады марта средняя максимальная доходность вкладов в десяти крупнейших банках составляла 13,9% годовых.

По нашей оценке, в ближайшие недели этот показатель, вероятно, продолжит плавно снижаться и может сместиться в диапазон 13–13,5% годовых. Мы также исходим из того, что до конца года ставки по вкладам будут постепенно уменьшаться вслед за ключевой ставкой и в итоге способны опуститься до 11–12% годовых», — отметил Васильев.

По его словам, на этом фоне вкладчикам разумно рассматривать тактику фиксации текущих сравнительно высоких ставок на максимально возможный срок.

20 марта ЦБ седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15,5 до 15%.

