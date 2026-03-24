Посол в Шри-Ланке: в Россию отправили первые группы ланкийских мигрантов

Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки отправлены в Россию, но значительного притока трудовой силы из этой страны в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом рассказал ТАСС российский дипломат, посол Леван Джагарян.

«Отдельные группы трудовых мигрантов уже направлены из Шри-Ланки в Россию, однако реализация данных инициатив сопровождается существенными трудностями», — отметил посол РФ в Шри-Ланке.

В качестве примера Джагарян привел случай, когда работникам из этой южноазиатской страны не выплатили зарплату в Псковской области.

До этого стало известно, сколько зарабатывают мигранты в России. Так, по данным Минтруда в Москве оплата труда иностранных специалистов достигает планки в 380 тысяч рублей в месяц. В такую сумму оценивается труд на должности председателя правления компании. При этом в регионах на должности, не в управлении организацией, мигранты могут рассчитывать на максимальные выплаты, порядка 200 тысяч рублей. Так, токарь в Ямало-Ненецком автономном округе получает до 230 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме посчитали, сколько мигрантов может заменить один россиянин.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!