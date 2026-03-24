Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Келин предупредил Британию о «самых печальных последствиях» за помощь Украине

Келин: удар по Брянску повлечет печальные последствия для причастных к нему
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску повлечет самые печальные последствия для тех, кто был к нему причастен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что удар по гражданскому населению Брянска был нанесен именно в тот момент, когда в вопросе урегулирования на Украине активизировались политико-дипломатические усилия. По словам посла, произошедшее стало еще одним свидетельством истинных намерений союзников Украины — сорвать мирный процесс.

«Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», — заявил Келин.

Он добавил, что британские специалисты, без участия которых применение ракет Storm Shadow было бы невозможно, ударом по Брянску решили напомнить как об Украине, так и о себе.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля». Удары пришлись на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств, и на гражданские объекты. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Россия обвинила Великобританию в участии и поддержке удара ракетами Storm Shadow по Брянску.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
