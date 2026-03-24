Келин: удар по Брянску повлечет печальные последствия для причастных к нему

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску повлечет самые печальные последствия для тех, кто был к нему причастен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что удар по гражданскому населению Брянска был нанесен именно в тот момент, когда в вопросе урегулирования на Украине активизировались политико-дипломатические усилия. По словам посла, произошедшее стало еще одним свидетельством истинных намерений союзников Украины — сорвать мирный процесс.

«Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», — заявил Келин.

Он добавил, что британские специалисты, без участия которых применение ракет Storm Shadow было бы невозможно, ударом по Брянску решили напомнить как об Украине, так и о себе.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля». Удары пришлись на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств, и на гражданские объекты. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Россия обвинила Великобританию в участии и поддержке удара ракетами Storm Shadow по Брянску.