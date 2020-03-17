Дэниел Рэдклифф заявил, что Гарри Поттер сделал его алкоголиком

Британский актер Дэниел Рэдклифф считает, что роль в »Гарри Поттере» сделала из него алкоголика. Об этом сообщает газета The Independent.

Артист отметил, что людям было интересно, если он где-то выпивал.

«Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а «О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!» — поделился Рэдклифф.

Он рассказал, что из-за роли волшебника люди имели к нему «немного издевательский» интерес. По его словам, множество людей считало, что это «смешно по определению».

Актер признался, что вследствие этого он «выпивал больше и напивался сильнее», и продолжал делать «это много лет».

Исполнитель главной роли в «Поттериане» утверждает, что пристрастие к алкоголю было «паникой», поскольку он не очень представлял себе, «что делать дальше».

«В трезвом состоянии мне было некомфортно», — добавил Редклифф.

Он также отметил, что в 2010 году ему все же удалось завязать с выпивкой при помощи друзей.