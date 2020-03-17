Харви Вайнштейна вернули в тюрьму после госпитализации
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, госпитализированного в больницу на Манхэттене, куда его положили по прошествии нескольких часов после оглашения приговора, отправили обратно в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на представителя продюсера Джуду Энгельмайер.
По данным издания, за неделю до приговора Вайнштейну сделали ангиопластику.
«Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал нужным отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось», — рассказала Энгельмайер.
По ее словам, Вайнштейн имеет проблемы с сердцем, а также серьезные проблемы со здоровьем.
Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Нью-Йорке госпитализировали приговоренного к 23 годам тюрьмы Харви Вайнштейна
— Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы